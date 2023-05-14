В Запорожье начались выдачи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова для переселенцев из Мариуполя

Фонд Рината Ахметова передал продуктовые наборы хабу "ЯМариуполь" в Запорожье. Пока их начали получать вынужденные переселенцы из Мариуполя, которые теперь живут в этом областном центре.

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К концу мая 20 тысяч наборов от Фонда Рината Ахметова поступят мариупольцам в 15 городах. Это Днепр, Запорожье, Киев, Хмельницкий, Кропивницкий, Ивано-Франковск, Львов, Одесса, Тернополь, Черкассы, Черновцы, Винница, Ужгород, Ровно, Кривой Рог.

В наборах – продукты длительного хранения. А именно: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа. А еще консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д. Такая поддержка важна людям, которых вооруженная агрессия россии заставила начинать жизнь с чистого листа.

Фонд Рината Ахметова передал около 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".