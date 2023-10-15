В Запорожье Фонд Рината Ахметова выдает помощь вынужденным переселенцам: кто может получить

В "Зеленом центре Метинвеста" в Запорожье продолжается выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова. Эта помощь предназначена для вынужденных переселенцев из разных областей, проживающих в Запорожье, еще не получавших помощь от Фонда в 2023 году и относящихся к одной из категорий:

- многодетные семьи;

- одинокие мамы;

- пенсионеры;

- люди с инвалидностью.

В составе каждого продуктового набора – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU