В Запорожье фермеры сеют в бронежилетах и касках, чтобы страна была с хлебом. Фото

В Украине началась посевная кампания. Запорожские фермеры вынуждены работать в бронежилетах и касках, чтобы в условиях войны не оставить страну без хлеба.

Соответствующими фото поделились в Telegram "Это Запорожье". На кадрах видна сельхозтехника на поле, водитель которой – в полной амуниции безопасности.

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Напомним: ситуация в Запорожье пока достаточно напряженная, – регион находится под постоянными обстрелами, а ряд населенных пунктов – временно оккупирован.

Ранее в Запорожской области российские оккупанты уничтожили сельскохозяйственную технику одного из предприятий, которое должно было начать весенние полевые работы. Такие действия врага чреваты срывом посевной в регионе.

В то же время, по сообщению министра инфраструктуры Александра Кубракова, большинство крупных промышленных предприятий в области возобновили работу. Конкретных названий он не перечислил, но уточнил: речь идет о государственных и частных производствах, обеспечивающих экономику региона.

Министр напомнил, что в Запорожской области расположены важные для экономики предприятия: "Мотор Сич", Запорожсталь, Запорожогнеупор, Запорожтрансформатор, КПК "Искра", КБ "Прогресс", Днепроспецсталь, Запорожский завод ферросплавов, Запорожский абразивный завод.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитик TeleTrade Сергей Родлер сообщил, что посевная кампания в Украине, которая стартовала этой весной, будет самой сложной со времен Второй мировой войны – около четверти сельхозземель сейчас нельзя использовать для сева. Но проводить сев все равно нужно, хотя бы в тех объемах, в которых возможно. Он не берется четко прогнозировать урожайность, но считает, что зерна людям хватит.