В закарпатском Перечине стартовала "Большая стройка" на популярном туристическом маршруте

На Закарпатье в рамках обновления трассы Н-13 Львов – Самбор – Ужгород начали ремонт центральной дороги города Печерин. Восстановление популярного туристического маршрута проходит по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщил заместитель главы Закарпатской ОГА Иштван Петрушка. Он рассказал о ходе работ.

"Продолжаем полностью восстанавливать дорогу национального значения Н-13. На днях здесь фрезеровали верхний слой полотна, далее рабочие устроят основу дороги методом холодного ресайклинга. Дорожники готовятся к устройству выравнивающего и верхнего слоев на одной полосе", – рассказал заместитель главы ОГА.

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За последние годы поток туристов на данной трассе значительно вырос: много желающих приезжают сюда, чтобы любоваться природой в селах Лумшоры, Ликицары и других.

Перечин тоже стал популярным туристическим местом, путешественников привлекает Лавандовая гора, Крестная дорога, сыроварня. Также в городе расположен единственный в мире памятник почтальону Федору Фекете.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.