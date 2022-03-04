В Закарпатье базой логистического хаба гуманитарной помощи стал завод-производитель Škoda

В поселке Соломоново на Закарпатье заработал логистический гуманитарный хаб, через который помощь из стран ЕС будут доставлять наиболее пострадавшим от российской агрессии районам Украины.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Хаб создали на базе завода "Еврокар", являющегося официальным производителем Škoda в Украине. Он расположен в 1,5 км от границы с Венгрией и в 2 км от границы со Словакией.

"Власти Закарпатской области совместно с Укрзализныцей организовали ритмичную и бесперебойную работу хаба, который будет доставлять гуманитарные грузы в наиболее пострадавшие территории страны — Киев, Харьков, Днепр, Запорожье и Одессу.

Видео дня

Локация хаба позволяет получать и отправлять грузы по железной дороге, поскольку имеет подъездную колею двух видов — европейского образца (1435) и украинского (1520). Первый гуманитарный груз по железной дороге из хаба отправился в Харьков", - пояснили в министерстве.

Сейчас приоритетны грузы с медикаментами, средствами гигиены, продуктами питания длительного хранения, одеждой, бутилированной водой, детскими продуктами (едой, подгузниками и т.д.), а также спальные мешки и карематы.

Хаб просит предоставлять грузы целыми упаковками, лучше на поддонах. Контактный телефон: +380 50 96 12 607.