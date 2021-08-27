В Японии напечатали на 3D-принтере самую дорогую говядину и раскрыли секрет технологии

В Японии на 3D принтере начали печатать самое дорогое мясо – мраморную говядину сорта вагю. Один килограмм такого мяса на рынке стоит от 340 долларов, а корову одноименной породы продают за 27 тысяч долларов.

Как написал EurekAlert, совсем скоро производство такого продукта станет массовым, а мясо сделанное при помощи технологий не будет отличаться по вкусу и текстуре от настоящего.

В статье написано, что в основе инновационного продукта – стволовые клетки коров – мышечные и жировые. Именно из них на 3D-принтере были напечатаны волокна мышечной, жировой и сосудистой тканей.

"Специалистам оставалось "собрать" мясо таким образом, чтобы на срезе оно повторяло стейк из мраморной говядины", – сказано в статье.

Видео дня

В будущем разработчики намерены регулировать количество жира в мясе вагю, исходя из вкусовых предпочтений покупателей и рекомендаций диетологов.

Настоящее мясо вагю может быть получено только от определенного вида коров выращенных исключительно в Японии. В Европе килограмм мяса этих животных стоит около 800 долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире думают над введением налога на мясо.