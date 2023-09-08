В яблочко: где гражданские и военные могут прокачать стрелковые навыки

Школа высшего стрелкового мастерства G-1 приглашает всех, кто стремится научиться правильно и эффективно обращаться с оружием, а также тех, кто хочет отточить свое мастерство.

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Этот центр является одним из самых современных стрелковых хабов в Европе, не имеющих аналогов в мире. Занятия проходят под руководством профессиональных инструкторов, имеющих опыт войны и спортивных состязаний.

Бесплатное обучение в школе прошли уже более тысячи защитников и защитниц Украины, которые сейчас уничтожают врагов и оберегают наше государство.

Кроме теоретических и практических семинаров, у студентов есть возможность взять индивидуальный практический курс, программу которого создадут исходя из особенностей вашей цели.

Желающие записаться на курс могут сделать это уже сейчас.

Контактные данные:

Телефоны: + 38 067 225 47 71

Сайт: https://www.sniperschool.com.ua

Facebook: https://www.facebook.com/groups/5180842708679872/?ref=share_group_link

Email: [email protected]