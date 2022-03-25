В ВСУ сейчас больше танков, чем было в начале войны, – Forbes

У украинской армии сейчас больше танков, чем месяц назад. И не потому, что она в быстрых темпах их строит, а потому, что украинские военные продолжают захватывать боевые машины у россиян.

Начиная с 24 февраля ВСУ потеряли уничтоженными или захваченными 74 танка. В то же время украинские бойцы захватили по меньшей мере 117 российских танков, сообщает Forbes, ссылаясь на данные аналитиков разведки, изучающих фотографии и видео в социальных сетях.

По данным экспертов, россияне захватили не менее 37 украинских танков. Но этого количества далеко не достаточно, чтобы компенсировать примерно 274 танка, которые они потеряли в войне с Украиной.

Видео дня

Разница в захваченных танках говорит о недостаточной подготовке России к высокоинтенсивной войне. Но это также говорит и о преимуществах, которыми владеет защищающаяся сторона перед нападающей.

Так, Россия перегоняет свои силы на десятки, а то и сотни километров, наспех устраивая плохо защищенные линии поставок и рискуя, что в передовых подразделениях закончатся боеприпасы и топливо.

Тем временем украинская армия пользуется преимуществом "внутренней линии". То есть, ее силы воюют вблизи крупных городов и их баз. Линии поставок украинцев расположены внутри их собственного оборонного периметра, а не растянуты вдоль магистралей, которые ни контролируются оккупантом.

Эти 117 танков, которые захватила Украина, – это лишь те, которые аналитики могут подтвердить визуально. Фактическое количество вероятно гораздо больше.

Сколько из захваченных танков и других транспортных средств пригодны для дальнейшего использования, трудно подтвердить.

Но Украине помогает то, что она использует многие те же танки, что и Россия. Основной танк украинской армии Т-64 больше не используется в российской армии. Но украинцы также используют по крайней мере две модели, которые до сих пор используют россияне — Т-72 и Т-80.

Поэтому на самом деле мало захваченных российских танков Украина не может использовать в определенном качестве. Вопрос лишь в том, как быстро украинская армия может использовать захваченную машину – отремонтировать все повреждения, заправить, пополнить запасы боеприпасов и назначить экипаж с соответствующей подготовкой.

Аналитики говорят, что за считанные дни. Ведь есть видео, на которых изображены бывшие российские Т-72 и Т-80 в боях на украинской стороне. Россия атаковала Украину в ночь на 24 февраля. И уже не позднее 11 марта бывшие российские танки стреляли по оккупантам.

Постоянные захваты украинцами сотен танков, боевых машин, артиллерии, систем противовоздушной обороны и грузовиков показывают, с чем сталкивается Россия в достижении своих захватнических целей в Украине. Кадры с украинскими фермерами, буксирующими заброшенную российскую технику, стали символом сопротивления Украины.

Кремль реально не может пробить себе путь к победе, пока украинцы остаются сплоченными в защите своей Родины.

Показательно, что в то время, когда на прошлой неделе Россия выпрашивала у Сирии тысячу наемников, Украина мобилизовала 150 тысяч резервистов. И они не будут страдать от нехватки техники. Не один из них попадет на бывший российский Т-72, очищенный от любых следов вражеского экипажа и с только что нанесенными украинскими знаками различия. И будет упорно бить врага его же оружием.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные захватили одну из мощнейших станций радиоэлектронной борьбы России.

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