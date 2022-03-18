В ВОЗ заявили, что Россия с начала вторжения совершила 43 атаки на больницы в Украине

Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину совершила 43 атаки на учреждения здравоохранения. Там также напомнили, что такие нападения являются нарушением международного гуманитарного права.

Об этом 17 марта заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Его выступление на заседании Совета безопасности ООН транслировалось на странице организации в Twitter.

Также глава ВОЗ отметил, что российские оккупанты не дают доставлять гуманитарные грузы от ООН в Сумы и Мариуполь, находящиеся в окружении врага.

В то же время Минздрав Украины 16 марта сообщал, что россияне повредили 117 больниц, 7 из которых не подлежат восстановлению. Кроме того, они открывали огонь по 43 машинам скорой помощи.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в ООН подтвердили, что Россия применила запрещенные кассетные бомбы в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!