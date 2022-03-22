В Винницкой области задержали диверсантов, работавших на Россию: 'сливали' информацию врагу. Видео

В Винницкой области задержали предателей Украины, сотрудничавших с оккупантами. Диверсанты передавали врагу собранную информацию.

Об этом сообщает полиция Винницкой области. Отмечается, что задержание производилось общими силами полиции и спецназовцев КОРДа.

"20 марта оперативники областного главка полиции при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали пособников оккупантов", – говорится в сообщении.

Предателями оказались пятеро переселенцев из Харьковской области, которые поселились в Гайсинском районе. Диверсанты были на постоянной связи с военными страны-агрессора России и передавали им собранную информацию.

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"У задержанных изъята компьютерная техника, средства связи и другие приборы для отправки сведений. Мужчины переданы соответствующим спецслужбам" – резюмировали в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Служба безопасности сообщила о разоблачении сотрудничавшего с врагом псевдожурналиста. Он сливал данные о Вооруженных силах Украины, а также готовил для РФ рекомендованные статьи. Предатель работал на страну-агрессора еще с 2014 года.

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