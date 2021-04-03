В Винницкой области усилили карантин: что запрещено

С субботы, 3 апреля, в Винницкой области ввели усиленные ограничительные противоэпидемические мероприятия. Это связано с большим количеством заболевших коронавирусом.

Ограничения будут действовать до 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Винницкой ОГА.

Так, в указанный период в регионе запрещается:

проведение всех массовых мероприятий;

прием посетителей в театрах, концертных организациях, кинотеатрах, других учреждениях культуры;

прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха;

деятельность культовых сооружений и помещений, обустроенных для молитвенных нужд, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения;

проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими;

посещение учреждений образования учащихся 1-11 классов, кроме соискателей учреждений дошкольного и специального образования.

Отметим, Винницкая область находится в "оранжевой" зоне карантина.

С субботы, 3 апреля, в Винницкой области ввели усиленные ограничительные противоэпидемические мероприятия

По состоянию на субботу, 3 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 130,8 млн человек. За минувший день выявили 637 906 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,8 млн пациентов. При этом выздоровели более 105,3 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье с субботы, 3 апреля, ввели ряд новых ограничений в связи с ухудшением эпидемической ситуации из-за распространения коронавируса. Соответствующее решение приняла местная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.