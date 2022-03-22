В Винницкой области сбили вражескую ракету 'Искандер'. Фото

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Российские оккупанты ударили по Виннитчине из ракетного комплекса "Искандер". Украинским силам ПВО удалось сбить вражескую крылатую ракету.

Обломки ракеты рухнули в поле. Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"Плюс одна…"Искандер", - написал он.

Борзов также показал обломки ракеты, которая несла смерть и разрушение в мирные украинские города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Северодонецке оккупанты обстреляли магазин: есть погибшие и раненые.

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Также враг нанес удары из "Градов" по Зеленодольску на Днепропетровщине. И этим очень разозлил защитников Украины. ВСУ ответили огнем и уничтожили склад боеприпасов врага.

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