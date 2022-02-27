В Василькове, где горит нефтебаза, оккупанты пытаются захватить аэропорт, идет бой, – глава ОГА

Под Васильковом Киевской области, несмотря на пожар на нефтебазе, продолжается бой с российскими оккупантами за аэропорт. Именно поэтому спасатели ГСЧС не могут приступить к тушению.

Об этом сообщил в Facebook глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба. По его словам, в настоящее время удалось перекрыть поставки газа.

"Имеем прямое попадание в один из 10 резервуаров с топливом. Огонь может перекинуться и на другие. В таком случае нам грозит неизбежная экологическая катастрофа", – предупредил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате ракетного удара российских оккупантов вспыхнул газопровод под Харьковом.

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В то же время россияне нанесли ракетный удар по Василькову под Киевом, загорелась нефтебаза.

По состоянию на ночь 27 февраля, на всех участках фронта украинская армия держит оборону. Тысячи русских военных убиты, сотни захвачены в плен, еще тысячи ранены.