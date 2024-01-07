В Ужгороде дети из Мариуполя получили праздничные подарки от Фонда Рината Ахметова

Новогодние праздники позади. Но новогодняя акция "Ринат Ахметов – Детям" продолжается. В частности, в Ужгороде поздравления от Фонда продолжают получать мальчики и девочки, которые раньше жили в Мариуполе. Для многих из них это событие точно пополнит личную копилку приятных впечатлений и сюрпризов.

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Фонд поздравил с зимними праздниками детей-переселенцев в центрах "ЯМариуполь" в 16 городах Украины. Также в рамках акции "Ринат Ахметов — Детям" команда Фонда организует праздники в интернатах и детских домах семейного типа по всей стране.

Зимними праздниками помощь Фонда детям не ограничивается. Так, в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям":

- Ребята отдыхают, оздоравливаются и получают новые знания на изменениях "Блогер Кемпу", который проходит в Закарпатье для детей, пострадавших от войны;

– дети до 7 лет с недостатками слуха получают суперсовременные слуховые аппараты, которые подстраиваются под особенности ребенка;

– Дети, раненные или травмированные в результате боевых действий, проходят лечение и реабилитацию в санаториях, обеспеченные Фондом.

К тому же, Фонд Рината Ахметова круглый год предоставляет детям возможность сделать самостоятельные шаги в будущее. Проекты для детей и подростков дают знания и советы по мотивации к саморазвитию, помогают найти профессию своей мечты, развить уверенность в себе.

Следите за ходом Новогодней акции: https://akhmetovfoundation.org/news