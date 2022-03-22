В Ужгороде активисты снесли монумент к "300-летию воссоединения" Украины с Россией. Фото
В Ужгороде убрали мемориальную плиту, посвященную "300-летию воссоединения" Украины с Россией. Перед этим ее облили красной краской, символизирующую кровь, поскольку РФ умышленно наносит удары и убивает мирных жителей в нашей стране.
Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. Также там были опубликованы соответствующие фото (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).
Монумент был установлен в одном из парков Ужгорода.
"В Ужгороде активисты демонтировали мемориальную плиту в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией, которая стояла в одном из парков города", – сказано в сообщении.
Ранее OBOZREVATEL писал, что российские оккупанты Изюме Харьковской области разрушили Мемориал памяти Второй мировой войны.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!