В Ужгороде активисты снесли монумент к '300-летию воссоединения' Украины с Россией. Фото

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В Ужгороде убрали мемориальную плиту, посвященную "300-летию воссоединения" Украины с Россией. Перед этим ее облили красной краской, символизирующую кровь, поскольку РФ умышленно наносит удары и убивает мирных жителей в нашей стране.

Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. Также там были опубликованы соответствующие фото (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Монумент был установлен в одном из парков Ужгорода.

Видео дня

"В Ужгороде активисты демонтировали мемориальную плиту в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией, которая стояла в одном из парков города", – сказано в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российские оккупанты Изюме Харьковской области разрушили Мемориал памяти Второй мировой войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!