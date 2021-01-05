В "Укрзалізниці" рассказали, как будут ходить поезда во время локдауна

Дальнее и пригородное железнодорожное сообщение во время январского локдауна, запланированного правительством Украины на 8–24 января, будет полностью обеспечено.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці". Перевозки будут осуществляться с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.

В "УЗ" призвали пассажиров соблюдать масочный режима во время путешествий и пользоваться антисептиком для профилактики заражения коронавирусом.

"В случае нарушения этих норм просим обращаться в наш контакт-центр: 800-50-3111. На такие нарушения будем реагировать мгновенно", – говорится в сообщении.

В "Укрзалізниці" напомнили, что дополнительно назначили 17 поездов для перевозки пассажиров во время зимних праздников по самым популярным направлениям. В целом Новый год в поездах встретили более 5,4 тыс. пассажиров.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что общественный транспорт в Украине не будут останавливать даже во время жесткого карантина: продолжат работать и авиакомпании, и железная дорога, и городской транспорт.

Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в стране могут запретить междугороднее сообщение.

Депутат от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов Данил Гетманцев высказал мнение, что на ситуацию с пандемией коронавируса в Украине может повлиять только введение полного локдауна с остановкой транспорта.

Локдаун, или "карантин зимних каникул", в Украине должны ввести с 8 до 24 января 2021 года.

Он предусматривает запрет работы:

кафе, баров, ресторанов (кроме работающих на вынос, доставку, и общепита в аэропортах);

магазинов непродовольственных товаров;

кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;

торгово-развлекательных центров;

проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

На каникулы отправят все учебные заведения, кроме детских садов.

В то же время продолжат работать:

продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы;

соответственно, будет разрешена торговля пищевыми продуктами, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией;

салоны красоты и парикмахерские – только по предварительной записи, не дожидаясь в помещении.

Транспорт будет работать с ограничениями "оранжевой" зоны:

маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

Метро продолжит перевозить пассажиров без ограничения количества мест для сидения.

Внутренние авиаперевозки также будут осуществляться без ограничений. Во время путешествий за границу стоит проверять условия въезда/выезда, установленные для украинцев.

Операторы почтовой связи продолжат работу в обычном режиме.

Ограничения во время локдауна

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по официальным данным, эпидемия коронавируса якобы идет на спад. Учитывая это СМИ заподозрили, что жесткий карантин могут отменить или смягчить.

Со своей стороны, главный врач Украинского центра контроля и мониторинга заболеваний Министерства здравоохранения Роман Семья заверил, что запланировано усиление противоэпидемических мероприятий отменять никто не собирается.