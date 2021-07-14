В "Укравтодоре" показали высоту конструкций "Большой стройки" трассы на Полтавщине: дух захватывает

В селе Бутенки со стороны г. Кобеляки Полтавской области завершают устройство насыпи и подпорной стенки при возведении путепровода через железную дорогу.

Работы проводят в рамках строительства трассы европейского уровня Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает пресс-служба "Укравтодора".

При этом в службе продемонстрировали масштабы искусственных сооружений, возводимых на объекте.

"Строительство магистрали с нуля - это о масштабных конструкциях, которые захватывают дух. Только сравните высоту насыпи и катка, который на нем работает", – комментируют в ведомстве.

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Строительство автодороги Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка является стратегическим проектом программы, который предусматривает сооружение новой четырехполосной дороги.

Трасса будет проходить через Полтавскую и Днепропетровскую области в обход населенных пунктов на пример европейских автобанов.

"Благодаря новой магистрали поездка из Днепра в Киев будет занимать 5 часов вместо почти 7 сегодня", – говорится в сообщении службы.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.