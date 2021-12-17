В Украину ворвется арктический холод: синоптик рассказала, когда ударит сильное похолодание

В Украине может резко снизиться температура и на территорию страны придут холода. Морозно может уже быть на один из любимых детских праздников - День святого Николая.

Как рассказала Укринформу заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, значительную часть страны уже в ближайшее время накроет холодный арктический воздух. Она отметила, что его появление в Украине можно будет считать началом метеорологической зимы.

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Балабух рассказала, что украинские синоптики ждали появление холодных воздушных масс значительно позже, где-то 26-го декабря, однако похолодает раньше – 19 декабря.

В то же время, она сообщила, что в этом году зима будет все же теплой. По ее прогнозу, средняя температура в сезоне будет где-то на два градуса выше нормы, чем за последние 20 лет.

Также эксперт проинформировала, где в этом году будет наиболее холодно в Украине. По ее словам сильные морозы и снежная зима будут наблюдаться в Карпатском регионе и ​​на северо-востоке Украины. При этом метеоролог отметила, что температура на этих территориях все же может быть теплее, чем в последние десятилетия: в декабре на один-два градуса, а в январе и феврале – на два-три градуса.

Эксперт подчеркнула, что, несмотря на то, что специалисты прогнозируют достаточно высокие температуры для зимы, не следует рассчитывать, что та пройдет без потрясений.

"Будут наблюдаться кратковременные периоды с очень низкими температурами. В эти дни морозы будут достигать 15-20 градусов и ниже", – предупредила Балабух.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Пострыгань рассказал, какую зиму следует ждать украинцам.