В Украину ворвался атмосферный фронт: синоптик уточнила, где ждать осадков. Карта

Холодный атмосферный фронт с севера достиг Украины и занес осадки в виде снега.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Она уточнила, что подсыпать начало в северных районах Сумской области (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

По словам синоптика, на протяжение суток фронт продвинется в направлении юга, где периодически будет идти снег.

"Снег уже пересек нашу границу и подсыпает в северных районах Сумщины. Этот фронт на протяжение завтрашних суток, продвигаясь в южном направлении, обусловит периодически снег", – отметила Диденко.

Также погода будет сопровождаться порывистым ветром. Ночью ожидаются морозы, а днем температура воздуха не будет превышать +1… +4 градуса, на юге до 5-8 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на следующей неделе спрогнозировали морозы до 9 градусов.