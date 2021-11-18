В Украину вернутся дожди и пойдет мокрый снег: где в четверг ждать осадков. Карта

Погода в Украине в четверг, 18 ноября, в части регионов будет дождливой, местами с мокрым снегом. В большинстве областей без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также местами ожидается небольшое усиление ночных морозов (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, дожди ожидаются в части западных и северных областях, в Черниговской и Сумской – с мокрым снегом.

Температура воздуха ночью на западе и юге будет колебаться от 2 тепла до 5 мороза, в остальных регионах -5… -9. Днем синоптики прогнозируют от 5 до 8 тепла.

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В Киеве в четверг также возможен дождь, ночь "минусы" от 4 до 6 градусов, днем те же 4-6, но с "плюсом".

Также ночью и утром в западных областях возможен туман.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко прогнозирует в конце текущей недели также мокрый снег и перепады атмосферного давления. Ночные морозы еще больше усилятся – до 11 градусов.