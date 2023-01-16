В Украину в начале недели придет потепление: синоптики дали прогноз

Синоптики обещают незначительное потепление в Украине, пик которого придется на 17-21 января. Неделя начнется преимущественно с пасмурной, но плюсовой погоды днем и около нуля ночью.

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Вместе с тем местами на западе и севере пройдут дожди. Об этом сообщает "Погода УНИАН", также прогнозом поделились народные специалисты (чтобы просмотреть карты погоды, доскролльте новость до конца).

Так, с понедельника столбики термометра днем будут держаться на уровне +2…+8 °С. Так будет в центре, на юге, севере и западе страны, и лишь на востоке возможны "минусы".

Народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, что пик потепления придется на 17-21 января.

По его данным, температура воздуха по всей стране вырастет до +10...+12 °С, а на юге и в центре даже до +13...+15 °С. Но после этого снова похолодает.

"Сначала до -3...+3, и с 24 января – до -2...-9 °С. Вместе с похолоданием в Украину придут и осадки", – отметил он.

Синоптик Наталья Диденко также рассказала о потеплении в Украине, которое придется на Крещение – 19 января по юлианскому календарю.

Однако ориентировочно с 23-24 января в Украине ожидается последующее похолодание.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Крещение, 19 января, в Украине ожидается практически весенняя погода. По словам синоптиков, столбики термометров в эти дни достигнут +7...+11 градусов по Цельсию.

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