В Украину снова идут снег и ночной мороз: прогноз погоды и карта

В начале новой недели в Украине ожидается влажная и прохладная погода. В ночь на понедельник, 22 марта, местами приморозит, а днем будет идти снег.

Таким прогнозом поделилась народный синоптик Наталья Диденко в Telegram-канале. Она также опубликовала карты.

По словам специалиста, мокрый снег или дождь с понедельника ожидаются в западных, северных областях, в большинстве центральных, а также на юге Одесщины и Крыма. Однако на остальной территории – без существенных осадков.

Температура будет оставаться низкой – днем столбики термометров продержатся около +2... +6 градусов. На юге, востоке и местами в центре воздух прогреется до +9 градусов. А ночью в большинстве областей Украины еще будет примораживать.

Карта погоды в Украине 22 марта Facebook Натальи Диденко

В Киеве 22 марта ожидается периодически мокрый снег, в течение дня не выше +3... +5 градусов.

Диденко опубликовала также карту с прогнозом температуры воздуха аж на воскресенье, 28 марта, подчеркнув, что погода, конечно, может измениться.

"Но так хотелось показать именно этот, предыдущий, прогноз, когда можно будет хотя бы один слой одежды снять под надоевшим пуховиком", – добавила синоптик.

Карта вероятной погоды в Украине 28 марта Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Украинського гидрометцентра, погода в Украине 22 марта будет облачной, а в северных, западных и местами центральных областях ожидается небольшой мокрый снег.