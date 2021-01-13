В Украину пришла настоящая зима: города засыпало снегом. Фото и прогноз

Карина Бондаренко Общество 07:08, 13.01.2021 Обновлено: 08:11, 13.01.2021

В ночь на среду, 13 января в Украину пришла настоящая зима. Почти все города страны засыпало снегом и ударили морозы.

Люди опубликовали фото и видео с заснеженных улиц в сети. На снимках видно, что коммунальщики начали активно бороться с непогодой (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, снегом засыпало Киев, Днепр, Запорожье, Харьков, Одессу, Львов и другие города Украины. В большинстве из них снегопад продолжался до самого утра.

В Днепре выпал снег.
Информатор
Погода в Днепре.
Информатор
Зима в Николаеве.
novosti-n.org
Коммунальщики убирают снег.
Информатор

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, снегопады продлятся до конца недели, 17 января. При этом температура воздуха опустится до -16 градусов.

Погода в Украине 13 января.
Укргидрометцентр
Погода в Украине 17 января.
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 13 января погода в Украине будет снежной, с сильным ветром и метелями. Также немного усилятся дневные морозы, а на дорогах появится гололедица.

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