В Украину пришла настоящая зима: города засыпало снегом. Фото и прогноз

В ночь на среду, 13 января в Украину пришла настоящая зима. Почти все города страны засыпало снегом и ударили морозы.

Люди опубликовали фото и видео с заснеженных улиц в сети. На снимках видно, что коммунальщики начали активно бороться с непогодой (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, снегом засыпало Киев, Днепр, Запорожье, Харьков, Одессу, Львов и другие города Украины. В большинстве из них снегопад продолжался до самого утра.

В Днепре выпал снег. Информатор

Погода в Днепре. Информатор

Зима в Николаеве. novosti-n.org

Коммунальщики убирают снег. Информатор

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, снегопады продлятся до конца недели, 17 января. При этом температура воздуха опустится до -16 градусов.

Погода в Украине 13 января. Укргидрометцентр

Погода в Украине 17 января. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 13 января погода в Украине будет снежной, с сильным ветром и метелями. Также немного усилятся дневные морозы, а на дорогах появится гололедица.