В Украину придут дожди и штормовой ветер: где в субботу будет опасная погода. Карта

Погода в Украине в субботу, 27 ноября, будет дождливой почти во всех областях. Также ожидаются сильные порывы ветра, местами до 30 м/с.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. В то же время днем немного потеплеет – до 15 градусов (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди накроют практически все регионы, исключением станут только Житомирская, Хмельницкая и Одесская области.

Также утром и ночью синоптики прогнозируют сильные порывы ветра до 15-20 м/с, в высокогорье Карпат – 25-30 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Видео дня

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 6 тепла, на востоке местами до 1 мороза.

Днем на западе и востоке +4… +6, в остальных областях от 7 до 15 тепла.

В Киеве суббота также будет дождливой, ночью от 3 до 5 тепла, а днем +8… +10.

Ранее OBOZREVATEL писал, что зима в Украину придет по календарю, однако существенные морозы прогнозируют на новогодние праздники. Правда без снега.