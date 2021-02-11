В Украину придет значительное похолодание и шторм: синоптик дала прогноз

В пятницу, 12 февраля, в Украине ожидается очередное ухудшение погоды. Так, на нее будет влиять штормовой ветер и существенное похолодание.

Такой прогноз обнародовала на своем Telegram-канале синоптик Наталья Диденко. Она пояснила, что усиление порывов снижает так называемую температуру комфорта. Кроме того, столбики термометров опустятся и из-за движения холодных воздушных масс.

"Сначала арктический холод будет затекать на запад Украины – ожидается уже -12...-14 градусов, на Закарпатье -5...-8 градусов. На востоке Украины еще будет тепло, днем +2...+6 градусов. На севере, в большинстве центральных областей, а также на Одесщине и Николаевщине ожидается -4...-10, местами до -12 градусов. На Полтавщине, в Днепропетровской области, на Херсонщине 0...-3 градуса мороза. На Запорожье и в Крыму +2...+6 градусов", – написала Диденко.

Кроме того, она добавила, что в большинстве регионов в последний рабочий день недели удержатся снег и мокрый снег. В тех областях, где будет плюсовая температура, следует ожидать дождя.

Что касается Киева, то там 12 февраля также возможен снег, однако днем он начнет ослабевать. Впрочем уютной погода не станет из-за сильного, до штормового, северо-западного ветра. Температура воздуха в столице и ночью, и днем будет примерно одинаковой, -9...-12 градусов.

"В дальнейшем активный Volker (циклон. – Ред.) покинет пределы Украины, там захочет рыпнуться к нам еще один средиземноморский циклон Wolfram, однако мощный северный антициклон Helida наконец прервет эту серию южных циклонов. И вклинится между ними мощным арктическим воздухом. К нам идет существенное похолодание!" – предупредила Диденко.

Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях 12 февраля обнародовал и пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Там также напомнили о ветре 15-20 м/с, метелях, снежных заносах и гололедице на дорогах (кроме юго-востока и востока).

На Сумщине, Полтавщине, Кировоградщине местами будет налипание мокрого снега, гололед. А в северных, Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях ночью выпадет значительный снег. Поэтому там объявлен І уровень опасности, желтый.

"Такие погодные условия приведут к перебоям энергоснабжения отдельных населенных пунктов, нарушению, а на отдельных участках дорог – прекращению движения автотранспорта", – отметили спасатели.

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