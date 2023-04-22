В Украину придет волна тепла: синоптики назвали дату смены погоды и прекращения дождей. Карта

Синоптики прогнозируют, что в Украину придет настоящее весеннее тепло уже в ближайшие дни. Так, уже в субботу, 22 апреля, в части областей ожидается солнечная погода.

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Об этом рассказал метеоролог Станислав Щедрин. Так, по его словам, в Украину в ближайшие дни начнут постепенно поступать теплые воздушные массы.

В частности, потепление, хоть и не значительное, ожидается по всей территории Украины. Столбики термометров начнут подниматься сначала до +13…+15 градусов, с последующим повышением до +16…+22 градуса. Щедрин добавил, что с приходом тепла станет меньше дождливых дней, однако все же периодически ливни еще будут.

По данным сайта Gismeteo, дожди перестанут лить и придет настоящая летняя погода начиная с 13 мая.

В Киеве в ближайшие дни ожидается незначительное потепление. Так, с субботы 22 апреля по вторник 25 апреля столбики термометров в столице поднимутся до +15…+17 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями.

В Одессе в ближайшие дни ожидается облачная погода с дождями. В частности, 22 апреля синоптики прогнозируют дождливую погоду, температура воздуха будет держаться в пределах +14…+15 градусов. Со следующей недели, 24-30 апреля, солнечные и пасмурные дни будут чередоваться в Одессе. Днем воздух будет прогреваться до +12…+15 градусов.

В Запорожье в выходные, 22-23 апреля, ожидаются дожди. Прогнозируется незначительное потепление – до +12…+14 градусов днем. На следующей неделе в регионе ожидается переменная погода, солнечные дни будут чередоваться с дождливыми. Самой теплой на следующей неделе будет среда – там днем будет до +18 градусов.

В Николаеве эти выходные также будут немного дождливыми. Однако, несмотря на дожди, в области будет достаточно тепло – +14…+16 градусов днем.

В Чернигове 22-23 апреля дождей не ожидается. На выходных в регион придет приятное потепление – ожидается +17…+18 градусов. Всю следующую неделю, 24-30 апреля, также будет достаточно теплой, хотя и периодически будут лить дожди.

Как писал OBOZREVATEL ранее, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Так, средняя температура воздуха этой весной ожидается на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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