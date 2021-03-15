В Украину придет циклон Marius: синоптик предупредила об ухудшении погоды

Во вторник, 16 марта, западные и южные регионы Украины окажутся под влиянием балканского циклона Marius с атмосферными фронтами. Поэтому там ожидается ухудшение погоды – дождь и мокрый снег.

Такой прогноз обнародовала на личной странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. В остальных областях нашей страны, по ее словам, будет сухо благодаря повышенному атмосферному давлению и действию восточного антициклона, который будет блокировать движение влажного воздуха на север, восток и в центр.

Ветер в западных областях будет северного направления, на остальной территории Украины – юго-восточного, практически повсеместно порывистый, некомфортный.

Температура воздуха 16 марта почти по всей территории Украины будет держаться в пределах +4...+10 градусов, а на юге вообще повысится до +12 градусов. Холодно во вторник будет только на западе – +1...+4 градуса.

В Киеве второй рабочий день недели обещает быть облачным, но теплым и без осадков. Воздух прогреется до +7...+9 градусов. Скорость ветра юго-восточного направления достигнет 7-11 м/с.

В целом, по прогнозу Диденко, вся ближайшая неделя в Украине будет холодноватой, влажной и ветреной.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Укргидрометцентра, мокрый снег и дожди будут идти в Украине в течение 15-17 марта. Однако почти во всех областях при этом будет плюсовая температура.

В Киеве, согласно ожиданиям синоптиков, рабочая неделя начнется с дождей и тепла, а затем произойдет резкий перепад – к снегопадам и похолоданию.