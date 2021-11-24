В Украину придет потепление, но с сильным ветром: прогноз погоды на четверг. Карта

Погода в Украине в четверг, 25 ноября, будет ветреной, но умеренно теплой и сухой. Температура воздуха прогреется до +5…+7 градусов.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Такую погоду принесет антициклон Walpurga – страна будет находиться под влиянием поля повышенного давления.

Потоки ветра принесут относительно теплую воздушную массу, говорится в прогнозе.

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При этом на всей территории страны осадков не предполагается – ожидается солнечная и сухая погода. В западных регионах ночью и утром возможен туман, а в центре – гололедица на дорогах.

В восточных областях днем ожидается +2…+5 градусов, а ночью прогнозируют морозы до -6 градусов. На севере днем термометры будут показываться от +3 до +5 градусов, а ночью 0...+2 градусов. В западных регионах днем будет +4...+6 градусов, а ночью -2...-4 градуса.

В южных областях столбики термометров днем поднимутся до +6...+8 градусов, а ночью опустятся до -5.

В Киеве ожидается солнце, осадки не прогнозируются. Днем температура будет +3...+5 градусов, а ночью 0...+2.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине к концу текущей недели погода существенно изменится – заморозки отступят, а на юг придет "весеннее" потепление. Четверг и пятница пройдут без осадков, но в выходные большую часть страны будут заливать дожди.