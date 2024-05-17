В Украину придет потепление, но часть регионов накроют дожди: прогноз погоды

В пятницу, 17 мая, в Украину придет потепление. Но часть регионов накроют дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. В прогнозе синоптиков отмечается, что на всей территории страны будет переменная облачность.

"Без осадков, лишь днем в Закарпатье, Прикарпатье, Черниговщине, Сумщине и в восточных областях небольшие дожди", - говорится в сообщении.

На всей территории страны ожидается ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9°С тепла, днем 16-21°С. На востоке страны 13–18°С. На высокогорье Карпат ночью ожидается около 0°С, днем воздух прогреется до 12°С тепла.

Напомним, в Киеве и Киевской области в пятницу, 17 мая, ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +21°С.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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