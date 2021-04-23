Ляшко сказал, сколько прививок из новой партии потратят на вторые дозы

Из 367 200 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca-SKBio, которая прибыла в Украину 23 апреля, 10 тысяч выделят для повторной прививки.

Как сообщил в пятницу, 23 апреля, во время брифинга в МОЗ главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, полученные дозы планируют использовать для вакцинации приоритетных групп населения – пожилых людей старше 65 лет и тех, кто должен получить вторую дозу вакцины AstraZeneca.

Он также отметил, что препарат произведен в Южной Корее, одако добавил, что все вакцины AstraZeneca, даже произведенные в разных странах – это один и тот же продукт, который изготавливается по одной и той же технологии и является взаимозаменяемым.

"Что касается количества людей, которые будут прививаться второй дозой - это ориентировочно около 10 000 человек, нуждающихся во второй прививке в мае 2021 года", – сказал Ляшко.

По его словам, в течение мая в рамках глобальной инициативы COVAX в Украину должны быть доставлены около 1,4 млн доз вакцины AstraZeneca.

"Поэтому все, кто привился в течение февраля-апреля, спокойно получат свои вторые прививки в течение мая-июля", – отметил главный санитарный врач.

Ляшко также добавил, что на региональные склады вакцину начнут доставлять 25 апреля, а прививки в большинстве регионов начнутся 28 апреля.

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