В Украину из Польши с начала войны вернулись около 1 млн человек

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину многие украинцы были вынуждены бежать от войны в Польшу. Туда выехало более трех миллионов человек.

Однако за это время обратно в Украину вернулись уже 975 тысяч наших граждан. Об этом сообщили на официальной странице Пограничной службы Польши в Twitter.

Только за вчерашний день, 30 апреля, в Украину из Польши выехали 26,8 тысяч украинцев. В противоположном направлении – 23,5 тысяч.

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До 7:00 воскресенья, 1 мая, в Польшу из Украины въехали пять тысяч наших граждан.

Пограничники также рассказали, что больше всего граждан Украины в Польшу прибыло в марте этого года – два миллиона. В апреле беженцев было 660 тысяч.

Напомним, что 16 апреля в Украину из Польши впервые с начала войны за сутки вернулось больше людей, чем уехало.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на 12 апреля с 24 февраля – начала полномасштабного вторжения России – в Украину вернулись 870 тысяч граждан. С каждым днем эта цифра продолжает расти.

Согласно опросу, подавляющее большинство населения Украины, которое вынужденно сменило место жительства в связи с войной, планирует вернуться домой. В ближайшее время это хотят сделать 22% респондентов, чуть позже – 31%, и уже после окончания войны – 43%.