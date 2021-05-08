В Украину идут заморозки: погода на 9-10 мая

В ночь с 8 на 9 мая в Украине ожидаются заморозки в нескольких областях. В воскресенье, 9 мая, температура воздуха станет выше, дождя не будет.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко. Она посоветовала украинцам одеваться теплее.

"В ночь на воскресенье, 9 мая, заморозки на почве ожидаются в западных, северных, центральных областях и даже где-то в южной части Украины. На Востоке еще задержится облачность, поэтому там заморозки менее вероятны. В общем о температуре воздуха. Как вы уже поняли, ночью – холодяка. Ожидается +1... + 5 градусов, на юге и востоке +3...+8 градусов ", – написала Диденко.

В воскресенье, 9 мая, дождя не будет. Ожидается солнечная погода, которая в состоянии прогреть воздух до +12...+17 градусов, в западных областях до +14...+19 градусов. В восточных областях ожидаются периодические осадки. В Киеве будет холодная ночь +2...+5 градусов, в окрестностях возможные заморозки на почве. Днем потеплеет до +13...+14 градусов.

"Следующая ночь, на понедельник, также обещает в Украине местами заморозки, поэтому подождите до дня понедельника выносить или сажать цветы на открытые террасы. Днем 10-11 мая в Украине потеплеет до +15...+22 градусов, на Востоке еще будет свежее, +11...+16 градусов", – добавила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, вторые "длинные" выходные в Украине, с 8 по 10 мая, будут сопровождаться прохладной и дождливой погодой.