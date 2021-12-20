В Украину идет резкое похолодание со снегом и гололедицей. Карта

Погода в Украине во вторник, 21 декабря, будет морозной – температура воздуха опустится кое-где до -11 градусов. На всей территории страны ожидается снег.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. На дорогах Украины прогнозируют гололедицу – из-за этого объявили I уровень опасности.

Синоптики отметили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. В то же время ветер во вторник прогнозируют северо-западного направления, его порывы будут достигать 12 метров в секунду.

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Прохладнее всего 21 декабря будет в Карпатах, там ночью температура воздуха опустится до 16 градусов мороза, а днем прогнозируют -8..-13 градусов. В северных областях днем столбики термометров будут показывать -8...-10 градусов, а ночью – до 12 градусов с отметкой "минус". На западе Украины днем будет -4...-6 градусов, а ночью до -9.

В южных регионах прогнозируют днем понижение температуры до 4 градусов мороза. Ночью станет еще прохладнее – от -5 до -7 градусов. На востоке днем -5...-7 градусов, а ночью температура воздуха опустится до -11. Во всех украинских регионах прогнозируют осадки в виде снега.

Погода в Киеве 21 декабря будет также снежной и морозной – днем и ночью -7...-9 градусов. В Киевской области днем прогнозируется до -9 градусов, а ночью до -11.

Напомним: в течении недели в Украине ожидается существенное похолодание. В некоторые дни температура воздуха будет опускаться до минут 16 градусов. А в среду, 22 декабря, на востоке, в частности в Харьковской и Луганской областях, похолодает до -18 градусов. Мороз начнет отступать в четверг – днем в стране прогнозируют от -2 до -11 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал мягкую и сравнительно теплую зиму в Украине. По его словам, в декабре-феврале не следует ожидать продолжительных морозов и осадков.