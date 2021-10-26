В Украину идет потепление до +18: синоптик озвучила прогноз и назвала дату

Погода в Украине в ближайшие дни улучшится, и температура воздуха поднимется до +18 градусов. Страну накроет антициклон Rozamunde.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, в среду, 27 октября, ожидается солнечная и ясная погода без осадков.

Она отметила, что минусовая температура ночью продержится на востоке и северо-востоке страны. В Харьковской, Луганской, Донецкой областях ночью температура воздуха опустится до -5…-7 градусов.

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Более теплая погода установится уже на выходных 30-31 октября. Самыми теплыми регионами окажется Закарпатье, где днем столбики термометра доберутся до отметки +18 градусов.

В Киеве 27 октября температура воздуха будет +10…+12 градусов, ночью 0…+2. Скорость 3-8 метров в секунду, без осадков.

Ранее синоптик Наталья Диденко сказала, что период потепления в Украине закончится 23 октября. В страну идет похолодание, но уже через неделю погода снова может смениться очередным периодом тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, что зима в Украине 2021-2022 будет холодной. Возможны большие перепады температуры и сильные морозы.

Синоптик Татьяна Негадайлова сказала, что предстоящая зима в Украине будет достаточно морозной и снежной. А вот на оттепели в этом сезоне рассчитывать украинцам слишком не стоит.