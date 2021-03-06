В Украину идет похолодание: синоптик предупредила о сильном ветре. Карта

В воскресенье, 7 марта, погода в Украине ожидается холодной со штормовым северо-западным ветром.

Соответствующим прогнозом в своем Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко. По ее словам, "холодный ветер будет "обжигать" лицо, руки", однако снег или дождь маловероятны.

"Какие-то существенные осадки завтра в Украине – врятли, разве поздно вечером на Волыни, Ривненщине и во всех северных областях есть вероятность снега и мокрого снега", – отметила Диденко.

Ночью ожидаются морозы. По прогнозу синоптика, на крайнем севере Украины будет -2-7 градусов, в Карпатах -9-12 градусов. А вот днем воздух в стране прогреется до + 2 + 6 градусов.

Отдельно Диденко озвучила прогноз для столицы: "В Киеве воскресенье предполагается с сильным ветром, холодной, ночью до -3-6 градусов, завтра днем +2+4 градуса".

В то же время синоптик анонсировала потепление уже в следующие выходные.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло сообщил, что 8 марта в Украине также будет холодно. По его словам, оставшийся снег будет откладывать приход весны, однако будет наблюдаться все-таки постепенное прогревание воздуха. При этом ночная температура будет оставаться в пределах 0 градусов.

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