В украинском 'Энергоатоме' назвали фейком информацию Минэнерго Беларуси о том, что из Беларуси пустили электроэнергию на Чернобыльскую АЭС

НК "Энергоатом Украины" опровергла информацию от самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что на Чернобыльской АЭС запущены электромощности. Это не соответствует действительности и атомное предприятие остается законсервированным.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале. Там подчеркнули, что это может быть не единственным фейком в арсенале белорусского Минэнерго.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцы вышли на митинг с требованием обеспечить "зеленый коридор" для Чернобыльской АЭС, которая захвачена российскими оккупантами с первого дня войны.

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