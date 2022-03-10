В украинском "Энергоатоме" назвали фейком информацию Минэнерго Беларуси о том, что из Беларуси пустили электроэнергию на Чернобыльскую АЭС

Екатерина Белоброва
Общество
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В украинском 'Энергоатоме' назвали фейком информацию Минэнерго Беларуси о том, что из Беларуси пустили электроэнергию на Чернобыльскую АЭС
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НК "Энергоатом Украины" опровергла информацию от самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что на Чернобыльской АЭС запущены электромощности. Это не соответствует действительности и атомное предприятие остается законсервированным.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале. Там подчеркнули, что это может быть не единственным фейком в арсенале белорусского Минэнерго.

В украинском "Энергоатоме" назвали фейком информацию Минэнерго Беларуси о том, что из Беларуси пустили электроэнергию на Чернобыльскую АЭС

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцы вышли на митинг с требованием обеспечить "зеленый коридор" для Чернобыльской АЭС, которая захвачена российскими оккупантами с первого дня войны.

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В украинском "Энергоатоме" назвали фейком информацию Минэнерго Беларуси о том, что из Беларуси пустили электроэнергию на Чернобыльскую АЭС

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