В украинских поездах никто не гарантирует пассажирам безопасности, – Суслова

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Александр Камишин должны предоставить информацию о мерах, которые они провели для повышения безопасности пассажиров в поездах.

Об этом правозащитница и лидер "Женского движения" Ирина Суслова заявила на своей странице в Facebook. Она напомнила, что в прошлом году после нападения и попытки изнасилования журналистки Анастасии Луговой в поезде Киев - Мариуполь представители "Укрзалізниці" пообещали принять меры по повышению безопасности пассажиров в поездах. Однако за год кардинальных изменений так и не произошло.

""Укрзалізниця" должна гарантировать безопасность пассажиров и своих сотрудников в пути! И при разумном использовании средств, бюджет перевозчика это позволяет. Ведь в этом году, например, компания планирует получить 93 млрд грн дохода и 3,6 млрд грн прибыли. Тогда как стоимость безопасности пассажиров всего 250 млн грн", – отметила правозащитница.

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Суслова подчеркнула, что на прошлой неделе в поезде Львов – Мариуполь женщины снова стали жертвами домогательств и неадекватного поведения со стороны нетрезвого мужчины в купе, однако не получили никакой защиты от работников "Укрзализныци" и представителей полиции на станции.

"Женское движение" уже обратилось к министру инфраструктуры Украины и к исполняющему обязанности председателя правления акционерного общества "Украинская железная дорога" с требованием предоставить информацию о мерах, принятых за год для повышения безопасности пассажиров в поездах.

Напомним, что ранее в Украине осуществлялось сопровождение пассажирских поездов представителями транспортной милиции. Однако в 2015 году эту структуру ликвидировали.