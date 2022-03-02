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"В Украине живут самые лучшие люди в мире!" Пенсионер перечислил ВСУ 100 тыс. грн и 10 тыс. долларов
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Житель города Новоднестровска Черновицкой области Николай Григорьевич Шевчук перечислил в поддержку ВСУ собственные средства. В целом вклад составил 100 тысяч гривен и 10 тысяч долларов.
Пенсионер всегда переживал за судьбу страны. Эту информацию на своей Facebook -странице опубликовала председатель городского совета Наталья Цымбалюк. Женщина отметила, что пенсионер передал все, что копил в течение жизни. "Украина всегда будет победителем, потому что здесь живут лучшие люди в мире! Слава ВСУ", - подытожила она свой пост.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцы массово направляют средства в поддержку ВСУ. Так, только за сутки в поддержку армии перечислили 200 млн гривен.