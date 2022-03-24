В Украине заработал 'Логистический фронт': бизнес будет помогать с гуманитаркой по всей Украине

Группа Метинвест вместе с другими бизнесами Рината Ахметова создают логистическую сеть доставки грузов, в частности гуманитарной помощи, в разные уголки нашей страны в период войны. Компания призывает перевозчиков присоединяться к этой сети в качестве логистических партнеров.

Цель новой логистической сети – помочь людям и городам, пострадавшим от российской агрессии, доставить продукты первой потребности, поддержать работу критических объектов инфраструктуры.

Для этого необходимо восстановить логистические маршруты, как внутри страны, так и за ее пределами. Группа Метинвест, UMG, ДТЭК и другие бизнесы SCM объединили усилия по созданию национальной и международной сети перевозчиков – "Логистического фронта Украины". Сеть создается на базе платформы pomich.org – кризисного логистического центра, занимающегося поиском водителей. Это платформа, объединяющая десятки транспортных компаний и организаций разных направлений. У всех них одна цель – помощь людям и городам, которые сейчас находятся в беде.

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Таким образом, совместными усилиями создается единый координационный логистический центр, который будет перевозить различные грузы из Европы в Украину, в пределах нашей страны, между областями и городами и будет взаимодействовать с "Красным крестом", Фондом "Вернись живым", волонтерами по координации гуманитарных грузов Украины при ООН. К единой логистической сети приобщаются другие крупные компании Украины и мира.