В Украине запустили сайт "Оккупант" с полным списком российских пленных в Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины создал сайт "Оккупант", на котором можно найти информацию о российских военнопленных, вторгшихся в Украину с 24 февраля. Порталом могут пользоваться граждане России, в частности семьи солдат или их знакомые.

Об этом сообщили в Telegram Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины. Отмечается, что с помощью сервисов портала родственники российских военнопленных смогут связаться с представителями Минобороны Украины для получения информации о состоянии и месте пребывания пленных.

"Отмечаем, что с российскими военнослужащими обращаются в соответствии с Конвенцией об обращении с военнопленными (Женевская конвенция) – в частности, они обеспечены питанием, одеждой и лечением, содержатся в нормальных условиях", – говорится в сообщении.

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