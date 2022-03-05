В Украине запустили сайт "Оккупант" с полным списком российских пленных в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины создал сайт "Оккупант", на котором можно найти информацию о российских военнопленных, вторгшихся в Украину с 24 февраля. Порталом могут пользоваться граждане России, в частности семьи солдат или их знакомые.
Об этом сообщили в Telegram Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины. Отмечается, что с помощью сервисов портала родственники российских военнопленных смогут связаться с представителями Минобороны Украины для получения информации о состоянии и месте пребывания пленных.
"Отмечаем, что с российскими военнослужащими обращаются в соответствии с Конвенцией об обращении с военнопленными (Женевская конвенция) – в частности, они обеспечены питанием, одеждой и лечением, содержатся в нормальных условиях", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал первый список военнопленных солдат Вооруженных Сил России. Он призвал их матерей приехать в Украину за своими сыновьями;
в сети опубликовали видео с допросами россиян, которых послали воевать в Украину и которые тут попали в плен к украинским военнослужащим. Оккупанты рассказывают о реальных потерях российской армии, о мощи ВСУ, а также звонят своим родным и призывают их выходить на митинги, чтобы остановить войну в Украине и свергнуть Путина с должности президента РФ.