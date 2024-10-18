В Украине запустили проект, который поможет малому и среднему бизнесу выжить: как принять участие

В Украине запустили серию публичных консультаций в формате мастермайнд для малого и среднего бизнеса. В рамках этих мероприятий эксперты по медиа, PR и маркетингу будут бесплатно анализировать работу конкретных предпринимателей и их кейсы, предоставляя пошаговые рекомендации, которые помогут развивать бизнес за счет коммуникаций.

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Организатором серии мероприятий стала команда агентства PR buro Оксаны Аккерман в партнерстве с бизнес- и медиапартнерами, среди которых и OBOZ.UA.

Первое мероприятие состоится уже 14 ноября в Киеве. Присоединиться к нему можно будет как в режиме офлайн, так и онлайн. "Вход" на мероприятие для всех участников будет стоить 200 гривен. Это донат, за который будут приобретены дроны для 110 бригады им. М. Безручка.

Зарегистрироваться на событие можно уже сейчас по ссылке. Количество мест на оффлайн-событии ограничено.

Подать собственный кейс на рассмотрение можно, заполнив анкету.

Главная цель проекта – помочь малому и среднему бизнесу найти устойчивость на рынке и возможности для роста даже несмотря на минимальные бюджеты.

"К нам часто обращаются бизнесы, объективно не имеющие возможности стать нашими клиентами или платить зарплату нескольким разным специалистам. Часто семейные бизнесы и функцию маркетолога/пиарщика выполняет сам владелец или его родственники. Учитывая, что именно представители МПБ держат украинскую экономику на плаву, мы хотим быть полезными для них. Поэтому наша задача – доступным языком на реальных примерах показать, что делать в коммуникациях, чтобы это приносило реальные результаты для бизнеса", – рассказала Аккерман.

Как ожидается, во время мастер-майда слушатели и его участники получат своеобразную дорожную карту, которая будет содержать рекомендации для дальнейшего развития дела.

Также эксперты расскажут, как эффективные маркетинговые и PR инструменты могут помочь повлиять на расширение бизнеса, привлечь инвестиции и выйти на новые рынки.

Во время мастер-майдов эксперты будут вживую общаться с представителем бизнеса или автором кейса. На первое мероприятие приглашены медиатренер и ведущая телеканала "Мы-Украина" Елена Цинтила, а также автор бизнес-литературы, маркетолог Алексей Филановский.

"Задачу выстоять и выдержать украинские компании, организации, структуры проходят ежедневно в супертербулетных условиях неопределенности. И в операционке и текущих задачах часто сбивается оптика. Почему бы не настроить эту оптику с помощью тех, кто готов делиться тем, что может помочь выстоять и выдержать", — отметила Цинтила.

Агентства PR buro ежемесячно с 16 по 31 число будут собирать заявки от представителей малого и среднего бизнеса из любой отрасли, которые хотят, чтобы их кейс публично разобрали. Подать собственный кейс на рассмотрение можно по ссылке.