В Украине запустили портал 'Война и санкции'

В Украине заработал портал "Война и санкции", позволяющий пересмотреть перечень лиц, на которых уже были наложены санкции с начала полномасштабной войны РФ против Украины, а также ознакомиться с кандидатами на попадание в санкционные списки.

Портал доступен на трех языках — украинском, английском и русском.

Главная цель портала — проинформировать иностранные правительства и граждан о уже введенных санкциях, привлечь общественность в глобальную кампанию по расширению санкционных списков в отношении лиц, поддерживающих войну, в том числе финансово и информационно. Это позволит обеспечить максимальное экономическое давление на соорганизаторов войны и приблизить победу Украины.

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Благодаря сайту каждый может призвать к наложению санкций на лиц, которые этого заслуживают. Для этого выберите любое лицо из списка по ссылке и нажмите логотип соцсети на ваш выбор.

Сейчас как никогда ваш репост или призыв может повлиять на мировое сообщество.Какая информация доступна на сайте?

На сегодняшний день на сайте доступны данные о:

лицах, на которые были наложены санкции после 22.02.2022 года в связи с началом полномасштабной агрессии РФ;

лиц, которым было предложено наложить санкции.

Также благодаря порталу можно посмотреть, какие страны пока не наложили санкции на конкретное лицо, несмотря на то, что оно уже находится под санкциями в других юрисдикциях. Это поможет скорее мотивировать страны к ужесточению санкций.В ближайшее время на портале также появится следующая информация:

юридические лица, на которые были наложены санкции;

информация обо всех лицах, на которых наложили санкции из-за войны РФ против Украины с 2014 года;

данные об активах лиц, причастных к военной агрессии России.

На сайте вы можете перейти на Портал обличителей активов и сообщить об активах лиц, причастных к войне РФ против Украины. Это поможет заморозить и убрать такие активы на восстановление Украины.

Портал создан Национальным агентством по предотвращению коррупции и Министерством иностранных дел Украины.

С начала войны НАПК полностью переформатировало свою работу с целью приближения победы Украины. Поскольку НАПК имеет мощную команду из более 200 аналитиков, они были приобщены к сбору и обработке данных, необходимых для формирования предложений в санкционные списки.