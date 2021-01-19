В Украине 'запахнет весной': синоптики рассказали, где и когда начнется потепление. Карта

Погода в Украине в среду, 20 января, еще будет морозной, однако во многих областях "минусы" начнут отступать и вернутся осадки.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Украинского гидрометцентра. Порывы ветра до 15-20 м/с и метели ожидаются только в Карпатах (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Снег, днем местами с дождем, пойдет на западе страны, на Закарпатье умеренный снег. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью в центральных и южных областях будет колебаться от 12 до 19 мороза, на западе и востоке до -22 -24. Наименьшие "минусы" прогнозируют в западных областях от 3 до 7 градусов.

Днем холоднее всего будет на востоке – от 13 до 15 мороза, на севере и в центре -6 -11, на юге от 1 до 5 мороза, а вот в западных областях воздух прогреется до 2 тепла.

Погода в Киеве будет ясной, ночью -17 -19, днем до 9 мороза.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко в Facebook предупредила, что у метеозависимых людей такие температурные скачки могут провоцировать головные боли и боли в суставах.

По ее данным, уже 20-22 января в Украину ворвется теплая атлантическая воздушная масса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине к выходным 23-24 января ожидается оттепель и потепление до +10 градусов.