В Украине за период полномасштабной войны уменьшилось количество разводов: озвучены неожиданные цифры

Полномасштабная война в Украине повлекла за собой значительные перемены в общественно-социальной жизни. С марта 2022 года гораздо больше украинских пар решают узаконивать свои отношения в ЗАГСе, а также снизили статистику разводов.

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Об этом сообщили журналисты издания Телеграф, ссылаясь на ответ из Министерства юстиции. За год войны украинцы отметили 225 259 свадеб, что на 4,3 % больше, чем до вторжения российских войск (215 786).

Первый свадебный всплеск случился немедленно после вторжения – уже в марте 2022 года. Тогда украинцы подали более 20 тысяч заявок о вступлении в брак, потом эта волна повторилась летом.

Что касается разводов, то здесь ситуация обратная. Если до начала большой войны в Украине развелось 118 768 семей, то за время полномасштабного вторжения России такое решение приняли только 94 702 пар. Таким образом, количество разводов уменьшилось примерно на 20.27%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский поэт и военный Павел Вышебаба пошел вразрез со статистикой и развелся с женой Инной. Пара приняла тяжелое решение еще в 2022 году, однако воин решил откровенно рассказать об этом только сейчас во избежание вопросов об экс-возлюбленной.

Зато еще одну ячейку украинского общества создал герой популярных интернет-мемов Игорь Мартынов. Мужчина вернулся с фронта не несколько дней, чтобы сыграть свадьбу со своей избранницей Ольгой.

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