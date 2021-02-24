На украинском рынке выявили опасную игрушку: пострадали десятки детей

Украинцев предупредили о продаже на рынке опасной для детей новой игрушки – конструктора "Неокуб", из-за которого пострадали десятки маленьких пользователей.

Конструкция "Неокуба" представляет собой одинаковые шарообразные магниты, которые очень легко проглотить. Об этом сообщается на странице в Facebook Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области во вторник, 23 февраля.

"Десяткам детей и подростков была оказана медицинская помощь от вреда, причиненного организму в результате сознательного ли несознательного глотания деталей (элементов) данной игрушки", – сказано в сообщении.

Госпродпотребслужба установила, что "Неокуб" не соответствует требованиям пунктов 33 и 34 и пунктов 3 и 4 приложения 2 Технического регламента безопасности игрушек.

В связи с этим работники ведомства собираются проводить внеплановые проверки характеристик подобных игрушек-конструкторов и изымать опасные из оборота.

Кроме того, в службе напомнили, что субъекты хозяйствования, которые продают игрушки, согласно законодательству должны "немедленно сообщать о продукции, которая ими распространена и которая на основании полученной ими информации представляет риски для потребителей (пользователей), не совместимы с общим требованием относительно безопасной продукции, в том числе о принятых мерах по обеспечению безопасности такой продукции".

Как писал OBOZREVATEL, в Дагестане (РФ) мужчина во время похорон своих новорожденных детей обнаружил вместо их тел пластиковых кукол. Расследование показало, что его жена вовсе не была беременна и сама инсценировала роды и смерть близнецов.