В Украине вступил в действие закон о коренных народах: что предусматривает документ

С пятницы, 23 июля, начал действовать "Закон о коренных народах Украины", который не включает русских. Документ расширяет статус крымчаков, крымских татар и караимов и призван помочь в деоккупации Крыма.

Согласно закону, они признаны коренными народами, которые сформированы на Крымском полуострове. Их определили по следующим критериям: сформировались на территории Украины и признают себя меньшинством, не имеют собственного государственного образования, но имеют язык, культуру, традиции и представительные органы.

Кроме того, они получили широкий спектр прав, а именно на защиту от геноцида, насилия или дискриминации, на укрепление своих политических, социальных, культурных институтов, определять свою символику и возрождать язык, историю и традиции, создавать свои учебные заведения, изучать языки коренных народов.

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Документ был подготовлен к саммиту "Крымской платформы" в пакете с другими инициативами, чтобы была законодательная база доказательств, что Крым – украинский. Закон закрепляет право этих народов на земли полуострова и право на самоопределение.

Кроме того, законом коренным народам Украины определены гарантии правовой защиты от любых действий, направленных на лишение признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов, лишение культурных ценностей, выселения или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме, принудительную ассимиляцию или принудительную интеграцию в любой форме, поощрение или разжигание расовой, этнической или религиозной ненависти, направленной против них.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон "О коренных народах Украины". Документ имеет номер 1616-IX, его Верховная Рада приняла 1 июля.