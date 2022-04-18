В Украине волонтеры ведут сбор доказательств преступлений России: что известно

Еще с первых дней широкомасштабной войны в Украине, развязанной Российской Федерацией, появилась идея создания ресурса, который собирал бы свидетельства войны. Уже сегодня благодаря команде из 28 волонтеров функционирует соответствующий сайт, в библиотеке которого собрано более 3000 фото- и видеодоказательств.

Ресурс был создан по согласованию с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко. Несколько дней назад проект "переехал" на домен МКИП https://war-evidence.mkip.gov.ua.

Он является англоязычной, классифицированной по темам и подготовленной для скачивания базой визуальных данных, где собраны доказательства военных преступлений российских войск в Украине. Все видео и фотографии взяты из открытых источников со ссылкой на авторство, каждое описано/тегировано для корректности поиска.

Видео дня

Визуальные доказательства сегментированы по 7 рубрикам:

Бомбардировки/обстрелы;

Гражданское сопротивление;

Уничтоженное культурное наследие;

Жизнь на войне;

Российская военная техника и армия;

Ликвидированная техника и войска агрессора;

Личные истории.

Как отметили волонтеры, база обновляется ежедневно и агрегирует данные всех доступных источников.

"Суд рано или поздно состоится. Чем больше доказательств античеловеческого поведения РФ мы представим, тем легче судьям будет вынести приговор", – отметили авторы проекта.

Команда волонтеров присоединяется еще к двум проектам МКИП:

Разрушенное культурное наследие. Повреждены/разрушены исторические памятники, музеи, старинные здания, мемориалы, театры и т.д.

Искусство войны. Здесь собраны все виды искусства: картины, иллюстрации, ролики, муралы, видео, песни, стихи, все произведения, которые украинские художники создают с 24 февраля 2022 года.

Авторы проекта выразили безграничную благодарность команде волонтеров, помогающих в его реализации:

Руководитель – Oleksandra Melnyk;

Редактор – Daryna Hlushko;

Разработка сайта: Oleksii Sivirin, Вадим Гвоздь, Юрий Рочняк, Станислав Иващенко, Ольга Фандо.

Исследования : Daria Goncharenko, Карина Самохвалова, Максим Устенко, Анастасия Долженица, Анастасия Деточка, Ирина Бишко, Алексей Удовицкий, Виталий Гирак, Лена Гребенюк, Константин Голубев, Владимир Дромов, Соломия Шлапацкая, Наталья Мисюра, Анна Малой, Олег Кучеренко, Сергей Березлев.

Редактирование, корректура: Карина Самохвалова, Ilona Shneider.

Размещение на сайте: Алексей Удовицкий, Алексей Дубский, Виталий Гирак, Екатерина Малиневская, Егор Неживой, Полина Багачева, Назарий Сивирин.

Для всех желающих присоединиться и стать волонтерами есть следующие направления:

сбор фото/видеодоказательств военных преступлений РФ против Украины;

сбор доказательств разрушенных памятников культуры;

сбор произведений искусства, созданных за время войны;

редактирование небольших текстов на английском языке;

публикация материалов на сайте;

пруфридинг готовых публикаций

"Это займет ориентировочно 1-2 часа в день. Желательно владеть английским. Остальному научим. Давайте вместе фиксировать правду, чтобы не допустить никаких исторических манипуляций", – призвали авторы проекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, первое заседание Международного уголовного суда в Гааге (Нидерланды) по расследованию военных преступлений России, совершенных против Украины, состоялось 7 марта. Речь идет о действиях страны-агрессора, начиная с 2014 года. Решение суд ООН обещает принять "как можно быстрее".