В Украине в воскресенье будет плюсовая температура и "скромный" гололед: прогноз погоды от Диденко

Воскресенье, 3 января, в Украине будет сухим, ветреным, преимущественно теплым, местами возможны небольшой гололед и туман.

Такой прогноз погоды дала известная синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Днем воздух в некоторых регионах прогреется до +12 градусов, сообщила она.

В целом температура воздуха в Украине течение дня будет колебаться в пределах +3...+5 градусов, на Востоке ожидается 0...+3, на юге и Закарпатье +6...+12 градусов.

В Киеве в воскресенье осадки маловероятны. Температура ближайшей ночью – около нуля, днем +3...+5 градусов. Возможны порывы юго-восточного ветра.

По информации Диденко, никаких опасных метеоявлений не предвидится, лишь кое-где могут быть туманы и небольшой гололед.

Ранее в Укргидрометцентре сказали, что рождественские выходные будут с осадками преимущественно в виде дождя или мокрого снега. 6–7 января ожидается дождливая погода; в Сочельник может быть около 0 градусов, морозов пока не предвидится.

Температурная карта Украины Facebook Наталья Диденко

Прогноз погоды на 3 января Facebook Наталья Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики пообещали Украине в январе 2021 года аномальную погоду. Температура воздуха будет теплее средних многолетних значений примерно на 2–2,5 ° С.