В Украине в результате нападения РФ за 16 дней погибли 79 детей, почти 100 ранены

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За 16 дней войны российские оккупанты убили в Украине 79 детей. Еще около 100 детей получили ранения в результате вражеских атак.

Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской и Житомирской областях. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Примечательно, что цифра погибших и раненых не является окончательной из-за отсутствия возможности досмотра мест обстрела, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия.

Также в настоящее время разрушены более 280 учебных заведений – 9 из них уничтожены полностью. В Донецкой области повреждено 110 учебных заведений, в Сумской – 28, в Киеве – 17 и более 10 заведений детских лечебных учреждений.

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В среднем за время войны оккупантами ежедневно разрушается 17 учебных заведений. Следовательно, 7 миллионов детей лишены возможности учиться из-за активных боевых действий на территории Украины и целенаправленного разрушения таких заведений.

Как писал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области 6 марта при обстреле российскими оккупантами погибли мать и ее двое детей. Глава семьи узнал о трагедии из фотографий в социальных сетях.

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