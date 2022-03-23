В Украине в ближайшие недели возможны пять сценариев: в CNN озвучили прогноз

В ближайшие недели война в Украине может развиваться по нескольким сценариям. Аналитики озвучивают разные прогнозы, однако выделяют 5 основных моментов, с которыми, вероятно, предстоит столкнутся нашей стране.

Эксперты предупреждают, что в ближайшее время РФ может усилить бомбардировки ракетами и авиацией. Об этом говорится в материале CNN.

Спустя месяц войны продвижение войск российских оккупантов к некоторым ключевым городам, включая столицу Киев, замедлилось. В связи с этим руководство страны-агрессора может еще больше начать терроризировать мирное население Украины.

Россия может усилить бомбардировки

Эксперты предупреждают, что чем больше Россия будет наносить удары по земле, тем больше вероятность того, что она активизирует воздушные бомбардировки и использование другого оружия, которое подвергает российских оккупантов меньшей опасности. В CNN считают, что к такому шагу Москва прибегнет из-за огромных потерь человеческого ресурса и техники.

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Потери РФ в Украине объяснят застой в наземном движении, так и всплеск воздушных бомбардировок ключевых городов.

Пока внимание сосредоточено на Киеве, Россия может попытаться окружить украинских военных на востоке страны

Эксперты считают, что Россия пытается поглотить часть восточной Украины. Такие регионы, как Донецкая и Луганская области, контролируются поддерживаемыми Россией сепаратистами с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, и, хотя амбиции РФ могут выходить за пределы Донбасса, он, вероятно, по-прежнему находится в центре внимания.

Аналитик Королевского института объединенных служб Сэм Крэнни-Эванс отметил, что в Донецке, Луганске, Мариуполе, Бердянске и Мелитополе страна агрессор разметила лучшие части своей армии, входящей в Южный военный округ.

Будет больше разговоров о переговорах

Один из сценариев заключается в том, что война в Украине может стать затяжной. Эксперты считают, что Россия не захочет завершать эту войну с полностью уничтоженной армией.

Эксперт британского аналитического центра Chatham House Кейр Джайлс рассказал, что переговоры - это та область, где все выглядит многообещающе, потому что и Россия, и Украина заявили, что они движутся к реальной предметной дискуссии, а не к тому, чтобы Россия просто выдвинула ультиматум.

Возможны массовые "депортации" украинцев в Россию

Россия просит жителей Мариуполя покинуть город, поскольку она продолжает агрессивную воздушную бомбардировку. Оккупанты открыли так называемые "гуманитарные коридоры", чтобы позволить гражданским лицам бежать, но десятки тысяч из них были доставлены в Россию.

Мариупольский горсовет обвинил Россию в принуждении жителей к выезду в Россию против их воли. Мэр города Вадим Бойченко заявил, что "то, что делают сегодня оккупанты, знакомо старшему поколению, видевшему ужасные события Второй мировой войны, когда фашисты насильственно вывозили людей".

Миллионы украинцев могут стать беженцами, навсегда покинув страну

Уже более 3,5 млн украинцев покинули страну. Большинство из них женщины и дети, а это означает, что семьи также распадаются. Война вызвала самый большой поток беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. Эти цифры увеличиваются со скоростью около 100 тысяч человек в день. Если учесть количество внутренне перемещенных лиц, то сейчас свои дома покинули 10 миллионов украинцев. Это почти четверть населения страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина не согласится ни на какие ультиматумы России. Он подчеркнул, что требования, которые продолжает предъявлять Кремль, – неприемлемы ни для власти, ни для украинского народа.

В то же время появляется информация, что российские олигархи, которые страдают от западных санкций, хотят остановить лидера Кремля Владимира Путина. Отмечается, что они готовы даже к радикальным мерам.

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